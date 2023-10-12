شكرا لقرائتكم خبر عن «أونروا» تطلق نداء عاجلاً لجمع 104 ملايين دولار لمساعدة غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف- رويترز

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، الأربعاء: إنها تسعى إلى جمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات منقذة للحياة لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي في أعقاب هجمات شنتها حركة «حماس» على إسرائيل.

وقالت «أونروا» في بيان: «تسعى الأونروا بشكل عاجل إلى الحصول على 104 ملايين دولار من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار التسعين يوماً القادمة».

وأضافت: «ستغطي الأموال المطلوبة الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250000 شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمر إضافة إلى 250000 لاجئ آخرين داخل المجتمع المحلي».