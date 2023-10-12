شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: دعوة الفلسطينيين إلى مغادرة غزة إلى سيناء لن يؤدي للسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمراً يمكن أن يؤدي إلى السلام. وأوضح الرئيس الروسي أن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية.

وقال بوتين: «من الصعب إعطاء تقييمات. هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخياً. كما أنه كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة. في رأيي، هذا ليس شيئاً يمكن أن يؤدي إلى السلام».

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إن التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين «خطير للغاية» وله تداعيات قد تؤثر في أمن المنطقة واستقرارها. وذكر أن مصر تتواصل «مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل إلى وقف فورى للعنف». وأضاف السيسي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مصر: «لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى».