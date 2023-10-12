طوفان الأقصى.. "القسام" تعلن قصف حيفا بصاروخ من طراز "R160"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب "القسام" الذراع المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، قصف مدينة حيفا المحتلة شمال إسرائيل بصاروخ من طراز "R160".



وقالت الكتائب في بيان: " كتائب القسام تقصف مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز R160"، مضيفة: "هاجمنا مربضاً للآليات والأفراد شرق غزة بطائرتين انتحاريتين".

ودوت صافرات الإنذار في حيفا، كما سُمع دوي انفجارات وتم رصد حالات فرار نحو الملاجئ. فيما أعلن مستشفى رمبام في حيفا بدء العمل في إطار حالة الطوارئ.

كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت بئر السبع وأسدود المحتلتين بدفعات صاروخية. وأطلقت صفارات الإنذار في بئر السبع وأسدود في غلاف غزة.



ويأتي ذلك بعد أن طلبت سلطات الاحتلال من سكان عسقلان التزام الملاجئ إثر حدث أمني، بينما أصيب مبنى بمدينة سديروت بشكل مباشر إثر قصف صاروخي من غزة.



وفي وقات سابق اليوم علقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤقتا العمل في مطار بن غوريون الدولي، بعد انطلاق صافرات الإنذار في منطقة وسط إسرائيل بما فيها مدينة تل أبيب.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "في (مطار) بن غوريون (بمدينة تل أبيب) تم تعليق الرحلات الجوية المغادرة وتنتظر عودتها"، مشيرة، إلى أنه "تعذر هبوط عدد من الطائرات بسبب وقف العمل".



وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأربعاء، قصف مطار بن غوريون ومدينة عسقلان برشقة صاروخية "ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة".



وانطلقت صافرات الإنذار وسط إسرائيل بما فيها منطقة تل أبيب والمناطق القريبة من مطار بن غوريون، بحسب هيئة البث.



ولكنها لم تشر إلى مواقع سقوط صواريخ وإن كانت أشارت إلى أن منظومة القبة الحديدية عملت على اعتراضها. وكانت العشرات من الشركات الدولية أوقفت رحلاتها الجوية من وإلى بن غوريون منذ يوم الأحد.



وفي وقت سابق أعلنت هيئة البث الإسرائيلي عن إصابة إسرائيليين اثنين جراء سقوط صاروخ على مدينة عسقلان جنوب البلاد.



في السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية مساء الأربعاء، بالاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى منطقة أفيفيم.



وقالت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" إن صفارات الإنذار تدوي في بيسان وطبريا وصفد وديشون بعد تسلل طائرات معادية.



من جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحذيرات من تسلل طائرات معادية تشمل منطقتي حيفا والكرمل.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

الصدر: وكالات