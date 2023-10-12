زلزال جديد يضاعف من كارثة أفغانستان

فاجأ زلزال قوي آخر غرب أفغانستان وبخاصة في قرية تشاهاك، بعد أن أدى زلزال سابق إلى مقتل أكثر من 2000 شخص وسوى قرى بأكملها بالأرض في مقاطعة هرات في واحدة من أكثر الزلازل تدميراً في تاريخ البلاد الحديث.

وما زالت أفغانستان تعاني من الزلزال السابق الذي لم تحسب حصيلته التدميرية الكاملة.

انهيار أرضي

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، على بعد حوالي 28 كيلومترا (17 ميلا) خارج هيرات، عاصمة الإقليم، وعلى عمق 10 كيلومترات (6 أميال)، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقال عبد الواحد ريان المتحدث باسم وزارة الإعلام، إن الزلزال تسبب في انهيار أرضي أدى إلى إغلاق الطريق السريع الرئيسي بين هرات وتورغوندي.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن مستشفى هيرات الإقليمي استقبل 117 مصابا جراء زلزال الأربعاء.

وقالت المجموعة، المعروفة أيضًا باسمها المختصر الفرنسي MSF، إنها أرسلت إمدادات طبية إضافية إلى المستشفى وتقوم بنصب أربع خيام طبية أخرى في المنشأة.

وبينت على موقع «X»، المعروف سابقًا باسم تويتر: «تساعد فرقنا في فرز حالات الطوارئ وإدارة المرضى المستقرين المقبولين في الخيام الطبية».

تدمير المباني

كما أدى زلزال الأربعاء إلى تدمير جميع المنازل البالغ عددها 700 منزل في قرية تشاهاك، التي لم تمسها هزات الأيام السابقة. والآن هناك أكوام من التربة حيث كانت المساكن موجودة.

ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة حتى الآن في شاهاك لأن الناس لجأوا إلى الخيام هذا الأسبوع، خوفًا على حياتهم مع استمرار الهزات الأرضية في هرات.

ويشعر القرويون بالذهول بسبب فقدان منازلهم ومواشيهم، وهي ممتلكاتهم الوحيدة في كثير من الأحيان، ويشعرون بالقلق بشأن أشهر الشتاء القاسية المقبلة. وقال البعض، إنهم لم يروا زلزالا من قبل وتساءلوا متى سيتوقف اهتزاز الأرض.

وقال كثيرون، إنهم لا يشعرون براحة البال داخل الخيام خوفاً من أن «تنشق الأرض وتبتلعنا في أي لحظة».

توابع الزلزال

وكان مركز زلزال -الذي بلغت قوته أيضًا 6.3 درجة- على بعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) شمال غربي عاصمة المقاطعة، وكانت هناك عدة توابع قوية.

وقال مسؤولون من طالبان، إن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم في أنحاء هرات بعد الزلازل السابقة. وقالوا بعد ذلك، إن الزلازل تسببت في مقتل وإصابة الآلاف، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن الضحايا.

وإلى جانب الأنقاض والجنازات بعد الدمار الذي حدث السبت، لم يتبق سوى القليل من القرى في تلال المنطقة المتربة. ويكافح الناجون للتأقلم مع فقدان عديد من أفراد الأسرة، وفي عديد من الأماكن، يفوق عدد السكان الأحياء عدد المتطوعين الذين جاءوا لتفتيش الأنقاض وحفر المقابر الجماعية.

وفي نايب رافي، وهي قرية كان عدد سكانها في السابق حوالي 2500 نسمة، قال الناس إنه لم يكن هناك أحد على قيد الحياة تقريبًا باستثناء الرجال الذين كانوا يعملون في الخارج عندما وقع الزلزال. وعمل الناجون طوال اليوم مع الحفارات لحفر خنادق طويلة للدفن الجماعي.

وفي حقل قاحل في منطقة زيندا جان، قامت جرافة بإزالة أكوام من التراب لإفساح المجال أمام صف طويل من القبور.