التصريح بدفن جثة شاب توفي إثر إصابته بطلقات نارية في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المرج بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية في منطقة المرج، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد شوارع دائرة قسم شرطة المرج.

انتقلت قوة أمنية تابعة لمكان البلاغ وعُثر على جثة شاب مصاب بطلقات نارية ونُقلت للمشرحة.

وكُلف رجال البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة للقبض عليهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.