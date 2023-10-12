وزير الخارجية السابق: الوصول إلى حلول للصراع في غزة حاليًا أمر شبه مستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن الظلم والاحتلال لا يدوم والياس يولد رد الفعل العنيف، مشيرًا إلى أن الصراع في غزة أصبح صراعا بين قوة عسكرية غير نظامية ومدنيين أبرياء

وأوضح "فهمي"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن تصريحات نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل حول تغيير شكل المنطقة تدخلنا في حلقة مفرغة من العنف، كما تحدث عن أن تغيير في شكل المنطقة لم يعني حل القضية ولكن باستخدام العنف مرة أخرى.

وأكد أن الجانب الإسرائيلي يبالغ فيما يصفه الإعلام العالمي، ودون عملية السلام وإبراز الأخطاء الإسرائيلية من الطبيعي ان يحبط الشعب الفلسطيني و يلجأ لاستخدام القوة

وأضاف أن الوضع اليوم في غزة خطير للغاية يؤثر على المنطقة العربية، لافتًا إلى أنه وفق الرؤية الإسرائيلية أمام الفلسطينيين اما القبول بالوضع الحالي اما البقاء تحت السيطرة الاسرائيلية او الهجرة من المنطقة بالكامل او الانتقال خارج الضفة وغزة.

وأشار إلى أن الوصول الى حلول للصراع في غزة حاليا امر شبه مستحيل، لذلك يجب توفير ممرات آمنة لخروج الجرحى والعمل مع الأمم المتحدة لضمان ذلك.