سمير فرج يكشف مفاجأة من العيار الثقيل ستحدث خلال ساعات في غزة.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن مصر منذ بدء الأزمة الفلسطينية مستمرة في التواصل مع الشركاء الدوليين لتهدئة الأوضاع بين الطرفين، مشددا على أن إسرائيل لن تنهي هذه عملياتها على قطاع غزة قبل 15 يوما؛ بسبب حرج الحكومة الإسرائيلية أمام الشعب.

وأضاف "فرج"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن الدول الأوروبية أعلنت وقف المساعدات الإنسانية لفلسطين، في حين أنها تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، الأمر الذي يعد كاشفًا لنوايا الغرب وأمريكا، ودلالة على أن مصر مستهدفة من الخارج.

وأوضح انه إذا قامت إسرائيل بالهجوم البري الخسائر ستكون فادحة في قواتهم؛ مستشهدًا بما قام به عناصر المقاومة في السويس قبيل حرب أكتوبر، وإحداث خسائر في جيش العدو آنذاك.

وأكمل، قائلًا: "الفلسطينيين مستنيين العملية البرية بفارغ الصبر، وحماس لديها كمية كبيرة من الأنفاق مما سيساعدها على تنفيذ ضربات كبيرة للدبابات الإسرائيلية".

ووجه اللواء سمير فرج رسالة للشعب المصري قائلا: "مصر تتعرض لحملة كبيرة من الخارج، والاتجاهات الأربعة لدينا مهددة، ومصر ستبقى مضيئة بجيشها وشعبها ورئيسها".