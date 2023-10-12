عماد الدين حسين: مصر تتأثر سلبا وإيجابيًا في كل ما يحدث فى فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر تتأثر سلبا وإيجابيًا في كل ما يحدث فى فلسطين والعالم كله يتابع أحداث قطاع غزة.

وأكد "حسين"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن هناك توحدا في الرأي بين الدولة وقوى المعارضة حول الأحداث الجارية بالأراضى الفلسطينية.

وأشار إلى أن ما يحدث بين فلسطين واسرائيل قلب المنطقة بين عشية وضحاها وثبت أن اسرائيل تريد إقامة وطن بديل للفلسطينين، وطالبوا الغزاويين بالهروب الى مصر، لذلك ما كان يقال في الغرف المغلقة أصبح حقيقة.