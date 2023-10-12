خاص| مدير مستشفى الشفاء بغزة: يستغيث بسبب الجرحى.. وتوقف المولدات كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- الخليج 365

قال مدير مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، الطبيب محمد أبو سليمة، إنّ الوضع بالغ الصعوبة، فقد بلغ عدد الجرحى نحو 6 آلاف جريح وأكثر من 1200 شهيد خلال الأيام الماضية.

وتابع مدير مستشفى الشفاء الطبي في حديثه لمصراوي، إنّه المستشفى حاليا أصبحت غير قادرة على تلقي العديد من الجرحى والشهداء، واصفًا الوضع الحالي بـ المأساوي فوفقًا لحديثه، "يتم علاج بعض الجرحى على الأرض في طرقات المستشفى بسبب عدم وجود أسرة كافية".

تعمل مستشفى الشفاء حاليا على المولدات الكهربائية، وذلك بعد الإعلان عن قطع الكهرباء عن قطاع غزة، لكن وفقًا لـ"أبو سليمة"، فإنّ الوقود المتاح حاليا لا يكفي لتشغيل المستشفى إلّا نحو 4 أيام فقط أو أقل، لذا بدأنا في تخفيف الأحمال، فقومنا فقط بتشغيل العمليات والطوارئ، والعناية المركزة، وغرفة غسيل الكلي وحضانة الأطفال".

وحسب مدير مركز الشفاء الطبي، فإنّ تلك المولدات إذا توقفت دون تدخل، فإنّه هناك نحو 800 مريض معرض لخطر الموت داخل مركز الشفاء في وسط قطاع غزة، متحدثًا أيضًا بأنّ الاحتلال إذا استمر في قصفه الشديد على القطاع وفي ظل سقوط أعداد كبيرة من الجرحى والشهداء، فإنّه من الممكن أن نصل إلى وقف الخدمات خلال ساعات أو أيام قليلة.