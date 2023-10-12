محافظ الجيزة: خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وبحث سبل الاستفادة منها وتمويلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على جدية الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة فى الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، تحقيقاً لرؤية الدولة نحو مصر 2030 وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050م.

وقال محافظ الجيزة، وفقًا لبيان المحافظة الأربعاء، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية ذات الصلة بالبعد البيئي، والتي تجسد اتساق وتكامل تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية في استثمارات الدولة.

وأوضح راشد، أن المبادرة أسفرت عن وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة والتي سيتم بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها؛ لكي يتم تنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأشار، إلى أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة، تُعد تجربة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية على مستوى العالم.

ولفت المحاف، أن المحافظة أولت إهتماماً بالغاً بجميع مراحل العمل حرصاً على تحقيق أقصى استفادة من المشروعات المقدمة، واختيار الأفضل من بينها، وتم عقد اللقاءات مع المتقدمين من مختلف أجهزة ومديريات ومواطني المحافظة عن طريق اللجنة المشكلة، وتمكنت من تأهيل عدد 14 مشروعاً ممن توافرت بها الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمبادرة.

وتابع راشد، أنه يوجد اهتمام ببحث الإستفادة من جميع المشروعات، بالتعاون مع القائمين عليها، من خلال الإستعانة بها فى المشروعات القومية وجهود التنمية الهادفة؛ لتطوير وتحسين بيئة ومعيشة المواطنين، فى إطار خطة المحافظة نحو تنفيذ مشروعات التنمية بالصورة التى تمكننا من تحقيقها بالكفاءة والجودة المعهودة وبأقل تكلفة ممكنة و أدنى تأثير على الموارد البيئية مراعاة لعوامل الاستدامة.

من جانبه أعرب، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن سعادته لتكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة الكبرى، والتي تأتي في إطار الجهود الرامية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ۲۰۳۰، من خلال الحفاظ على البيئة؛ لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع المحافظات المصرية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيني وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وتابع الهجان قائلًا: "أنه إيمانا من القيادة السياسية بخطورة التحديات التي تواجه العالم بأثره نتيجة التغيرات المناخية والبيئية ، فقد أعطت الأولوية للتركيز على الأفكار والابتكارات الجديدة في مجال المشروعات التنموية الصديقة للبيئة كخطوة إيجابية في سبيل التصدي لتلك التحديات، وها نحن نجتمع للعام الثاني على التوالي لنستعرض معاً تلك الأفكار والابتكارات المتميزة التي تم تقديمها من المشاركين في المبادرة بمحافظات القاهرة الكبرى والجامعات".

وأضاف المحافظ، أنه تم تقديم عدد ١٤ مشروع بمحافظة القليوبية، تناولت العديد من المجالات من بينها الزراعة، وإعادة تدوير بعض المخلفات، وصناعة الأسمدة والثروة السمكية، والطباعة بطرق مبتكرة، وغيرها من المشروعات التي تستهدف الحفاظ على البيئة، آملً أن تستمر تلك المبادرة في تقديم المزيد من المشروعات التي يمكن الاستفادة بها في تقديم حلول بيئية مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولى اهتمامًا كبيرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأن حرص الدولة على الإستمرار فى تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يأتي بهدف رفع معدلات النمو والقضاء علي الفقر، وتوفير مزيد من فرص العمل، وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار التناغم بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار محافظ القاهرة، أن الدولة بإطلاقها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تهدف إلى خلق حالة من الحراك المجتمعي والتحفيزي فى إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة .

وخلال المؤتمر، تم عرض المشروعات الفائزة بكل محافظة وسط مناقشات من القيادات الحضور وأعضاء اللجنة التنفيذية مع أصحاب المشروعات، مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون بين أصحاب تلك المشروعات لتحقيق نتائج أفضل لتنفيذ تلك المشروعات وتكوين خريطة استثمارية للمشروعات البيئية.