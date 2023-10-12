اشار الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة في كلمة صوتية حول مستجدات معركة "طوفان الأقصى"، الى اننا "نؤكد أن المعركة لم تعد محصورة في غزة فقط وقد تمتد عما قريب إلى الداخل المحتل وفق مجريات الميدان، وتوجه للجيش الاسرائيلي بالقول: "ما رأيتموه في غلاف غزة سترونه في ساحات أخرى".
ولفت ابو حمزة الى ان بقعة النار باتت تتسع وما حدث في جنوب لبنان ما هو إلا نموذجاً مصغراً مما ينتظركم. واكد بان المعركة أصبحت غير محصورة في قطاع غزة فحسب.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو حمزة: بقعة النار باتت تتسع وما حدث في جنوب لبنان ما هو إلا نموذجاً مصغراً مما ينتظركم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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