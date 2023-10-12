أبو حمزة: بقعة النار باتت تتسع وما حدث في جنوب لبنان ما هو إلا نموذجاً مصغراً مما ينتظركم

اشار الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة في كلمة صوتية حول مستجدات معركة "طوفان الأقصى"، الى اننا "نؤكد أن المعركة لم تعد محصورة في غزة فقط وقد تمتد عما قريب إلى الداخل المحتل وفق مجريات الميدان، وتوجه للجيش الاسرائيلي بالقول: "ما رأيتموه في غلاف غزة سترونه في ساحات أخرى".

ولفت ابو حمزة الى ان بقعة النار باتت تتسع وما حدث في جنوب لبنان ما هو إلا نموذجاً مصغراً مما ينتظركم. واكد بان المعركة أصبحت غير محصورة في قطاع غزة فحسب.