مجلس الأمن سيجتمع الجمعة لمناقشة الصراع بين إسرائيل وغزة

اعلن دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع بعد ظهر الجمعة لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة.
واوضح دبلوماسيون إن المجلس لم يقرر بعد ما إذا كان الاجتماع سيكون علنيا.
واجتمعت المجلس المؤلف من 15 عضوا في جلسة مغلقة يوم الأحد، بعد يوم من اجتياح حماس بلدات وقرى الإسرائيلية مما أسفر عن مقتل 1200 شخص وأخذ عشرات الرهائن إلى غزة.
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