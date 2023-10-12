بايدن يوجه رسالة لـ إيران: احذروا

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إيران "بتوخي الحذر"، بالتزامن مع التصعيد الجاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بايدن، الذي كان يتحدث في اجتماع مع زعماء الطائفة اليهودية، إن "نشر الولايات المتحدة سفنا وطائرات عسكرية بالقرب من إسرائيل يجب أن ينظر إليه على أنه إشارة لإيران لكي تتوخى الحذر".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تلك الخطوة "جاءت ردا على هجمات حماس على إسرائيل."

وتابع: "لقد أوضحنا للإيرانيين: توخوا الحذر".

ودعا جو بايدن إسرائيل إلى احترام "قوانين الحرب" في غزة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار واشنطن في دعم إسرائيل.

وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية تحت إسم "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، حيث شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت الماضي عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.