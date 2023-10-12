يعقوب: ستسقط ضمانات الوسطاء وعلينا الاستعداد لسيناريو اخطر واسوأ

أكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "اسرائيل تختلف عن العراق أو أفغانستان بالنسبة لاميركا، لذلك اعطت مع الغرب تفويضا كاملا للقيام بمجزرة على الفلسطينيين في غزة، وربما في الضفة الغربية، ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو شكل ائتلاف حكومي واسع أسماه مجلس حرب، والعرب بعضهم حزين ويقدم التعازي للصهاينة وآخرون يريدون الوساطة والتهدئة، ستكون الحرب القادمة دموية وقاسية وبعكس الحسابات الإسرائيلية، وربما تتطور إلى ساحات أخرى وستسقط كل الضمانات التي نقلها بعض الوسطاء".

واكد انه "علينا الاستعداد لسيناريو اخطر وأسوأ"، لافتا الى ان "القضية بين غطرسة الجنون وتعقل الجبناء".