الجيش الاسرائيلي: اعتقلنا عشرات المطلوبين في جنين من بينهم 5 من نشطاء حركة حماس

اعلن الجيش الإسرائيلي، اننا "اعتقلنا عشرات المطلوبين في جنين من بينهم 5 من نشطاء حركة حماس".

وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.