الجيش الإسرائيلي نشر أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات

نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات، ليرتفع العدد المعلن إلى 220 ضابطا وجنديا.

وفي وقت سابق أعلن عن هوية 136 من عناصره قتلوا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" السبت الفائت.

وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.

بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ عدد القتلى الإسرائيليين وصل إثر المعارك إلى نحو 1200 والإصابات إلى 2900، بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن سقوط 950 فلسطينيًا وأكثر من 5000 مصاب منذ بدء الغارات الإسرائيلية على القطاع.