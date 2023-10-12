وزارة الصحة بغزة: 1200 قتيل وأكثر من 5600 مصاب جراء القصف الاسرائيلي على القطاع

اعلنت وزارة الصحة بغزة، سقوط "1200 قتيل وأكثر من 5600 مصاب جراء القصف الاسرائيلي على القطاع".

وفي وقت سابق اعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "سقوط 1055 قتيلًا و5184 مصابًا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع".

وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.