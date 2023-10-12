بوريل وصل الى الصين للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي

وصل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الصين، للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والصين مع نظيره الوزير وانغ.

تأتي الزيارة بعد أيام على اندلاع حرب بين إسرائيل وحركة حماس، ما دفع بوريل لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين. ودعت الصين من جانبها جميع الجهات إلى "وقف إطلاق النار".

وستشمل زيارة بوريل التي أرجأت مرتين هذا العام ويُتوقع أن تستمر حتى السبت، محادثات مع وزير الخارجية ستركز على قضايا من بينها العلاقات الثنائية والتحديات العالمية والتجارة.

وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين توترا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، والذي لم تعلن الصين إدانته.