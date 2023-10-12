ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى ١٢٠٠ شهيد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي إلى ١٢٠٠ شهيد.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن نصف عدد الشهداء هم من النساء والأطفال وكبار السن، كما أصيب ٥٦٠٠ بجروح مختلفة، لافتةً النظر أن ١٥ فلسطينياً استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية استهدفت منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي قصفها العنيف لقطاع غزة، مما أدى لتدمير آلاف الوحدات السكنية، ونزوح نحو ربع مليون فلسطيني عن منازلهم إلى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.