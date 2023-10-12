الإذاعة الإسرائيلية: سقوط صواريخ في مناطق شرق الخضيرة ومنطقة كفار يونا

افادت الإذاعة الإسرائيلية، عن "سقوط صواريخ في مناطق شرق الخضيرة ومنطقة كفار يونا"، مشيرة الى "سقوط صواريخ شرق نتانيا وبلدة قلنسوة وشمال الضفة الغربية".

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