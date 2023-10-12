الجيش الاسرائيلي: نشرنا قوات احتياط في المستوطنات قرب الحدود الشمالية لتعزيز الجهوزية

اعلن الجيش الإسرائيلي، اننا "نشرنا قوات احتياط في الأيام الماضية في المستوطنات قرب الحدود الشمالية لتعزيز الجهوزية"، لافتا الى "استهداف مقرات لوحدة قوات النخبة التابعة لحماس في كل أنحاء القطاع الليلة الماضية".

واعلنت وزارة الصحة بغزة، سقوط "1200 قتيل وأكثر من 5600 مصاب جراء القصف الاسرائيلي على القطاع".

بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ عدد القتلى الإسرائيليين وصل إثر المعارك إلى نحو 1300، وتم نقل 3192 إصابة منذ بداية العملية التي نفذتها كتائب القسام، من بينها 364 خطيرة، و572 متوسطة".

وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.