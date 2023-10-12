"جيروزاليم بوست": وزير الصحة الإسرائيلي يمنع علاج جرحى "حماس"

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن "وزير الصحة الإسرائيلي موشيه أربيل، وجه بمنع علاج جرحى "حماس" في المستشفيات الحكومية الإسرائيلية".
ونقلت الصحيفة عنه قوله، "في هذه الأوقات الصعبة، يجب على نظام الرعاية الصحية التركيز بشكل كامل على علاج ضحايا الانتقام الإجرامي، أي علاج جنود جيش الدفاع الإسرائيلي"، لافتا الى ان "لا شك في أن مهمة تأمين الأمن ومعالجة الإرهابيين في منظومة الصحة العامة، تضر بشكل كبير بهذه الجهود، وبالتالي لن يتم علاجهم تحت قيادتي".
وجاء تصريحه بعد ظهور معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأنه سيتم نقل المسلحين الفلسطينيين الجرحى إلى المستشفيات الحكومية مع الجرحى الإسرائيليين.
وذكرت الأنباء أن وزير الصحة، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بقراره.
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