الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بغلاف غزة والمناطق القريبة منها

افادت قناة "الجزيرة" بأن "صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بغلاف غزة والمناطق القريبة منها"، مشيرة الى "سقوط صواريخ في مناطق شرق مدينة الخضيرة".

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