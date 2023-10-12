الجيش الاسرائيلي: مسلحون فلسطينيون ما زالوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر

افاد الجيش الإسرائيلي عن "ان مسلحين فلسطينيين ما زالوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر"، لافتا الى انه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي توغل بري في غزة لكننا نستعد له".

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