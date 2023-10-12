"النشرة": اقفال المدارس والثانويات وفروع الجامعة اللبنانية في المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن ان "لا تزال المدارس والثانويات وفروع الجامعة اللبنانية الرسمية والخاصة، مقفلة في المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية، تجاوبا مع قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي خشية لتصعيد الأوضاع الأمنية وحفاظا على سلامة المعلمين والطلاب من اي أذى".

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