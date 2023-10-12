"النشرة": الهدوء الحذر لا يزال يخيم على جانبي الحدود جنوبا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "الهدوء المشوب بالحذر الشديد لا يزال يخيم على جانبي الحدود جنوبا، وخاصة في القطاع الشرقي انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى محور مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، يخرقه تحليقا مكثف للطيران الحربي الاسرائلي فوق المناطق المحتلة في الجليل الأعلى، متزامنا مع تحليق مماثل للطيران المروحيي التجسسي فوق المزارع وصولا حتى أجواء المناطق المحررة في العرقوب وحاصبيا، حيث لم يفارق سماء المنطقة حتى الساعة على طول هذا الخط وصولا حتى مرتفعات كفرشوبا وجبل حرمون خراج بلدة شبعا".

واشار الى ان "المنطقة شهدت ليلا اطلاقا للقنابل التنويرية فوق هذا المحور وخاصة فوق السياج الحدودي المحاذي لمستعمرة المطلة التي شهدت بدورها تعزيزات آلية وبشرية، حتى داخل منازلها المواجهة لسهل مرجعيون ومثلث الوزاني الغجر الماري وتلال الحمام خراج بلدة الخيام، كما سجل أيضا تعزيزات مماثلة في كافة المستعمرات الشمالية في الحليل والتي غادرها المستوطنون إلى مناطق اكثر أمانا في ظل استنفار قوي للجنود الاسرائلين في مواقعهم القريبة من الحدود اللبنانية".

كما اوضح ان "في الجانب اللبناني كثف الحيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل من دوريات، وإقامة نقاط المراقبة الثابتة والمحكمة على طول هذا الخط، لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".