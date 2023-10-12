الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين في غزة إلى 338 ألفا

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الخميس، إن عدد النازحين من منازلهم في غزة ارتفع إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



وأشار المكتب الأممي في بيان إلى أن "أكثر من 338 مواطنا نزحوا من منازلهم" منذ بدء الحرب.



وسبق أن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء الأربعاء، أن أكثر من 220 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 88 مدرسة تابعة لها.



ودعا المسؤول الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة حمادة البياري إلى "هدنة إنسانية قد تمكن عمال الإغاثة من تقييم الأوضاع" واصفا الوضع في القطاع بـ"الخطير للغاية".



وأوضح البياري في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، مساء الأربعاء، أن "محطة الكهرباء الوحيدة اضطرت لإيقاف عملياتها بسبب نقص الوقود. سيؤثر ذلك على حصول السكان على الخدمات كالصحة والمياه".



وأضاف: "هناك نقص في الموارد، وإغلاق كامل للمعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي، وقطع لسلاسل الإمداد في القطاع".



والأربعاء، أعلن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في منشور على منصة "إكس" تخصيص 9 ملايين دولار لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في فلسطين.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



الأناضول

