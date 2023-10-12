رئيس QNB الأهلي: ندرس إعادة التقدم للحصول على ترخيص بإنشاء بنك رقمي (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - بدير: التوسع في السوق المصرية على رأس أولويات استراتيجيتنا في المرحلة المقبلة

الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات ضمن أهم القطاعات التي يستهدف البنك زيادة تمويلها

كتبت- منال المصري:

كشف محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي- أحد أهم الاستثمارات القطرية في مصر والتابعة لمجموعة QNB- لمصراوي، عن ملامح استراتيجية البنك التوسعية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بدير، خلال حوار مع الخليج 365، أن البنك يستهدف التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية وخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمية، والتوسع في الخدمات الرقمية حيث يجري حاليا إعداد الدراسات اللازمة لإعادة التقدم للبنك المركزي من أجل الحصول على رخصة بنك رقمي بعد صدور القواعد المنظمة للبنوك الرقمية قبل 3 شهور.

وأضاف بدير، الذي يمتلك خبرة مصرفية تمتد إلى أكثر من 30 عاما في القطاع المصرفي، أن حجم التعاملات الإلكترونية عبر القنوات الرقمية للبنك ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 140% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ نسبة العملاء الناشطين عبر القنوات الرقمية نحو 66%.

وإلى نص الحوار:

- ما أهم محاور استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة؟

تنطلق استراتيجية بنك QNB الأهلي من عدة محاور مهمة أولها، التوسع في السوق المصرية من أجل تلبية وتقديم كافة احتياجات العملاء المصرفية بأقصى جودة وكفاءة ممكنة عبر تقديم حزمة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاته المصرفية، وتجعله قادرا على الاندماج في المنظومة بكل سهولة ويسر.

ونعمل على تعزيز مبدأ الاستدامة في البنك بمختلف المجالات والأنشطة ليقوم البنك بدور أكبر في القطاعات المستهدفة، والاستمرار في تطوير كفاءة ومهارات العاملين عن طريق تزويدهم بأحد الدورات التدريبية والأنشطة التي تجعلهم قادرين على مواكبة كافة التغيرات التي تحدث في القطاع المصرفي.

كما نعمل على ترسيخ مفهوم الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المصرفي من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء تحت مظلة البنك وفقا لأهداف ومتطلبات البنك المركزي المصري، والتشجيع على استخدام القنوات والخدمات الإلكترونية بدلا من الأساليب التقليدية.

ويستهدف البنك ضمن استراتيجيته الطموحة توسعة شبكة فروع البنك لتغطي كافة المحافظات والأماكن النائية لتسهيل عملية دمج المواطنين في منظومة الشمول المالي، بجانب نشر عدد ضخم من أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية لدعم المنظومة.

ومن بين هذه الجهود أيضا العمل على التوسع في محفظة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشاركة في كافة مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات المختلفة والمساهمة بنصيب كبير في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي.

ويولي البنك أهمية كبرى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره عصب التنمية الاقتصادية ومحركا رئيسيا لها، بالإضافة إلى توفير كافة الحلول التمويلية المختلفة والمنتجات المبتكرة التي تناسب طموحات ورغبات عملاء البنك، وتقديم كافة الاحتياجات التمويلية وغير التمويلية التي تساهم في تحقيق النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح عملاء البنك وتوفير خدمات فنية واستشارية وتسويقية لهم.

كما يعمل البنك بشكل مستمر ودائم على تهيئة البنية التكنولوجية اللازمة من أجل تحقيق التميز والابتكار في الخدمات والمنتجات التي يصدرها البنك وتعزز ملف الشمول المالي والرقمنة، ويقدم البنك باقة واسعة من الخدمات والمنتجات التي تناسب كافة الشرائح والفئات وتعزز من دور المرأة والشباب وتحقق التمكين المصرفي والمالي لجموع المجتمع.

- هل أعاد البنك التقدم للحصول على رخصة بنك رقمي من المركزي بعد صدور القواعد المنظمة؟

يجري إعداد الدراسات اللازمة لإعادة التقدم للحصول على الترخيص بإنشاء بنك رقمي بعد صدور تعليمات البنك المركزي المصري المنظمة لعمل البنوك الرقمية- رسميا في يوليو الماضي- حيث يعتبر QNB الأهلي من أوائل البنوك التي تقدمت بطلب إلى البنك المركزي للحصول على رخصة بنك رقمي ليواصل البنك تصدره في منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي.

ويعتمد البنك في التحول الرقمي على بنية تكنولوجية وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى لتقديم الخدمات للعملاء عبر المنصات الرقمية أو عبر البنك الرقمي الذي سيتيح تجربة مميزة لعملاء QNB الأهلي، ويغطي كافة أجزاء الدولة ويجذب قطاعات عريضة مختلفة قد يصعب عليها التوجه إلى الفروع التقليدية، ويتيح كافة الخدمات المصرفية التي يقوم بها العميل في الفروع التقليدية أو مقرات البنوك في أي وقت ومن أي مكان بأقل تكلفة وجهد.

- كيف تطورت التعاملات الرقمية في البنك؟

كان QNB الأهلي في صدارة البنوك التي انضمت إلى منظومة التسوية اللحظية، وليس هذا فقط بل قام بإضافة وتطوير خدمات جديدة مقدمة عبر خدمة التسوية اللحظية من خلال شبكة "إنستاباي".

فالبنك أتاح خدمة التحويل اللحظي عبر بطاقات (الخصم والائتمان مسبقة الدفع) عن طريق الخصم المباشر من حساب العميل ليكون البنك في طليعة البنوك التي تقدم هذه الخدمة، فضلا عن إتاحتها سابقًا عبر التطبيقات والمحافظ الإلكترونية مثل "الإنترنت البنكي والموبايل البنكي وبطاقات ميزة".

وشهدت خدمة الإنترنت البنكي للشركات- التي تم إطلاقها العام الماضي- نموا ملحوظا، والذي بلغ في عدد المشركين نحو 90%، وتجاوز نمو المعاملات الالكترونية نحو 300%خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما ارتفع حجم التعاملات الإلكترونية عبر القنوات الرقمية بنسبة 140%، بينما بلغ نسبة العملاء الناشطين عبر القنوات الرقمية نحو 66%، وأسهم إطلاق خدمات جديدة عبر القنوات الإلكترونية في تقديم تجربة مميزة لعملاء QNB الأهلي كخدمة شراء الأوعية الادخارية وصناديق الاستثمار من خلال الموبايل البنكي، وخدمة إدارة البطاقات الإلكترونية من خلال الإنترنت البنكي.

وأطلق البنك أول قناة مصرفية جديدة متاحة على تطبيق الواتساب عن طريق رقم الهاتف الخاص بالبنك، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع "QR CODE" المتاحة على الموقع الإلكتروني، أو عبر إرسال رسالة على أي من القنوات الإلكترونية للبنك عبر إرسال رسالة لبدء الدردشة.

وتتيح خدمة الواتساب الرد التلقائي على استفسارات العملاء وغير العملاء الخاصة بمنتجات قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم تقديم الخدمة في شكل قائمة اختيارات لسهولة دعم الاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات البنكية، ومعرفة أقرب مواقع الفروع وأجهزة الصراف الآلي وأماكن استقبال عملاء "أوائل QNB الأهلي"، ومعرفة فروع استقبال العملاء من ذوي الهمم.

وأعلن QNB الأهلي مؤخرا عن تقديمه أحدث الخدمات العالمية في مجال المدفوعات الدولية (SWIFT Go) بالسوق المصري بالتعاون مع مؤسسة السويفت العالمية، والتي تهدف إلى زيادة سرعة تنفيذ تحويل المدفوعات الدولية منخفضة القيمة من خلال شبكة البنوك المراسلة والمشتركة بتلك الخدمة، وكذلك توفير الشفافية الكاملة بشأن التكاليف المرتبطة بتلك التحويلات مسبقًا، والتي سيكون لها أثر إيجابي على العملاء وخصوصاً عملاء الشركات الصغيرة والأفراد الذين يواجهون بعض التحديات عند إجراء المدفوعات الدولية منخفضة القيمة.

وإلى جانب هذه الخدمات المصرفية الجديدة، يمتلك البنك مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية التي تناسب الأفراد والشركات ويعمل على تطويرها بشكل لحظي حتى يتمكن جميع العملاء من القيام بكافة معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.

- ما أبرز استثمارات البنك في السوق المصري؟

يعمل البنك في السوق المصرية من خلال استراتيجيته التوسعية وشركاته التابعة، والتي تعمل في عدة مجالات متخصصة مما أسهم في إبراز مكانة البنك كمؤسسة مالية لها وضعها تشارك في الأنشطة المالية والمصرفية داخل السوق المصري.

وتتضمن هذه الشركات شركة QNB الأهلي للتأجير التمويلي وتعد أولى شركات المساهمة في مجال التأجير التمويلي للشركات المصرية حيث وصلت القيمة الدفترية لأصولها المؤجرة إلى ملياري جنيه، وشركة QNB الأهلي لتأمينات الحياة والتي تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات التأمينية التي تلبى احتياجات العميل الادخارية الأساسية، فضلا عن طرحها وثائق لحماية الأفراد، وكذلك العاملين.

وشركة QNB الأهلي للتخصيم والتي تعمل كمؤسسة مالية متخصصة في نشاط التخصيم بكل أنواعه من خلال خدمات التخصيم المحلي و الدولي، وتتميز الشركة بتوفر كافة الوسائل والكفاءات والحلول التجارية السريعة لتلبية احتياجات العملاء لاسيما في ترتيب العمليات المالية والتجارية الدقيقة والمتخصصة.

- ما أبرز مجالات المشروعات التي يستهدف البنك تمويلها في مصر خلال الفترة الحالية؟

يولي البنك أهمية كبيرة لتمويل المشروعات الكبرى في كافة القطاعات التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد المصري في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والقطاع الخدمي.

كما يشارك البنك في التحالفات مع كبرى البنوك لتمويل كيانات ضخمة مما يزيد من فرص العمل في السوق المصري، وسد احتياجات المجتمع المحلي، والمساهمة في زيادة الفرص التصديرية من أجل زيادة حصيلة الدولار وتقليل فاتورة الاستيراد.

- هل يدرس البنك طرح أوعية ادخار جديدة أو قروض للأفراد؟

يعمل البنك بشكل مستمر في دراسة العديد من الأوعية الادخارية والخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد وللشركات أيضا من أجل تلبية احتياجات العملاء.

ويقدم QNB الأهلي باقة واسعة من خدمات التجزئة المدفوعة بخبرة تمتد لأكثر من 40 عاما في السوق المصرفي، ومن خلال شبكة متكاملة متعددة القنوات، مما يساهم في نمو ربحية البنك وارتفاع مكانته في السوق المصرية، ساعيا إلى مواكبة متطلبات السوق المتنامية، متماشيا مع توجهات البنك المركزي المصري بشأن دفع عملية الشمول المالي.

ونجح QNB الأهلي في الحفاظ على مكانته كمنافس قوي في السوق المصري، وحقق نموًا ملحوظًا في محفظة الودائع ونموًا في حصة السوق وزيادة العوائد.

وجاء ذلك بسبب استراتيجيته في أن يظل شريكًا تجاريًا ملتزمًا تجاه عملائه في جميع الأوقات من خلال سياسات متوازنة للتغلب على التحديات السائدة، مع بقائه الخيار الأول للعملاء من خلال خدمة العملاء الممتازة.

ويحافظ QNB الأهلي على وتيرته في تعزيز منتجات الإيداع للأفراد، من خلال تقديم مجموعة غنية ومتنوعة من المنتجات التي تناسب احتياجات العملاء المختلفة، من حيث تقديم خطط ادخار جذابة مصممة للوصول إلى جميع فئات العملاء، بالتوازي مع تقديم أفضل الحلول للحفاظ على السيولة المطلوبة في إجمالي ودائع الأفراد.

- ما هي جهود البنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر؟

يعقد البنك شراكات مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والمعروفة بدعمها لهذ النوع من المشروعات الخضراء والمستدامة، وبلغ حجم التعاون بين QNB والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز دور البنوك في توسيع نطاق التمويل المستدام ما يقرب من 750 مليون دولار.

فيما بلغت قيمة القروض الخضراء التي رتبها البنك في السنوات الأخيرة إلى 185 مليون دولار، لذا يدرس البنك حالياً منظومة تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر وإمكانية ترتيب شراكات إستراتيجية ناجحة لدعم هذا النوع من النشاط الواعد.

ويمتلك البنك عددا من البرامج التمويلية المخصصة لتلبية رغبات الأفراد وأصحاب الشركات التي تركز أعمالها على التوجه نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى توفير خدمات غير مالية من بينها الاستشارات الفنية والتسويقية والترويجية وتقديم ندوات مستمرة تقوم بنشر الوعي المجتمعي للتعريف بالاقتصاد الأخضر وأهميته في خلق فرص عمل وتوفير الاستدامة للمشروعات.

ويعد البنك شريكا في كل المبادرات التي أصدرها البنك المركزي المصري والتي تستهدف بالأساس دعم الاستدامة، ومن بينها مبادرة تحويل السيارات بالوقود المزدوج Go Green، ودعم رواد الأعمال من خلال مراكز تطوير الأعمال التي بلغ عددها نحو 5 مراكز تقدم باقة من الخدمات المالية وغير المالية، بجانب إطلاق منتجات وخدمات مصرفية تعتمد بشكل كبير وأساسي على الاستدامة وتراعي كافة أبعادها.

ويقوم البنك بدور كبير في تفعيل مبدأ الاستدامة في كل القطاعات انطلاقا من رؤيته في السوق المصرفي المصري والتي يتخذها البنك ركيزة أساسية وجزءا هاما في استراتيجيته التوسعية في المشروعات الخضراء.

وقام البنك بتمويل عدد كبير من أصحاب تلك المشروعات التي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتعمل على تقليل الانبعاثات الضارة وتحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الصديقة للبيئة.