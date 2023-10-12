الجامعة العربية المفتوحة بمصر تكرم الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

كرمت الجامعة العربية المفتوحة بمصر الطلبة المتفوقين والمبدعين الذين حققوا مراكز متقدمة في المسابقات الدولية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطلاب الحاصلين على درجة الماجستير.

وأكد الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالوطن العربي، أن طلاب الجامعة العربية حصدوا المراكز في المسابقات المحلية والإقليمية في تقنية المعلومات والإعلام الحديث، مشدداً على حرص الجامعة على توفير تعليم معتمد عالميا ومحليا وبشراكة عالمية مع إحدى أرقى الجامعات المفتوحة في العالم.

وقال الزكري إن الجامعة العربية المفتوحة حققت رؤيتها بتعزيز التنمية في الدول العربية، عبر تمكين عشرات الآلاف من الطلاب من فرص الوصول إلى التعليم، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه ذكر الدكتور محمود أبو النصر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر أن الطلاب المبدعين والفائقين يحتاجون إلى مناخ تعليمي يوفر لهم صقل مهاراتهم الفكرية والإبداعية والتنافسية في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي يعد مفتاحا رئيسيا للمستقبل.

وأكد أبو النصر سعيه المتواصل، عبر توفير المناخ التعليمي المتميز، لكي يتصدر طلاب الجامعة العربية المفتوحة المراكز الأولى في مختلف المسابقات الدولية والمحلية الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

في سياق متصل، فازت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بالمركز الأول مناصفة في المسابقة العربية التي تنظمها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي.

كما حصدت الكلية المركز الثاني في المسابقة الأفريقية مناصفة مع كلية الاعلام بجامعة كيب تاون -بجنوب أفريقيا.

وأعربت الدكتورة نرمين خضر عميدة كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بمصر عن فخرها واعتزازها بما حققه الطلاب من نبوغ وتفوق، مشيرة إلى أن الجامعة تعمل، عبر إدارتها المتميزة، على رعاية الطلاب التابعين والفائقين.