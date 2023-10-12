أول طائرات المساعدات الإغاثية انطلقت من عمان إلى قطاع غزة

انطلقت أول طائرات المساعدات الإغاثية من العاصمة الأردنية عمان إلى قطاع غزة تحمل مواد طبية وأدوية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني.

وستتجه الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصرK ومن ثم تنقل حمولتها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع، وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية، ومدها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات، وسط الحصار الذي أعلنته السلطات الإسرائيلية.

واوضح أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي إنه "ومنذ صدور التوجيهات الملكية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز أولى الإمدادات الطبية العاجلة لقطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي".

وفتحت الهيئة باب استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، أو من خلال المحافظ الالكتروني، ومن خلال موقعها الإلكتروني.