الجبهة الداخلية الإسرائيلية: مستعدون لاحتمال وقوع مواجهة على الحدود الشمالية

اعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "إجلاء عشرات آلاف الإسرائيلين من 24 بلدة في غلاف غزة"، مشيرة الى ان "حماس دخلت قتالا قد يستمر شهرا، وهذا واضح من وتيرة إطلاق الصواريخ". واكدت اننا "مستعدين لاحتمال وقوع مواجهة على الحدود الشمالية".

ولفتت الى ان "صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة".