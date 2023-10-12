اعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "إجلاء عشرات آلاف الإسرائيلين من 24 بلدة في غلاف غزة"، مشيرة الى ان "حماس دخلت قتالا قد يستمر شهرا، وهذا واضح من وتيرة إطلاق الصواريخ". واكدت اننا "مستعدين لاحتمال وقوع مواجهة على الحدود الشمالية".
ولفتت الى ان "صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الداخلية الإسرائيلية: مستعدون لاحتمال وقوع مواجهة على الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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