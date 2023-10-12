بن سلمان أكد لماكرون سعي السعودية للعمل على التهدئة ووقف التصعيد في غزة واحترام القانون الدولي

ذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، أنّ "ولي العهد السّعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، جرى خلاله بحث التّصعيد العسكري الجاري حاليًّا في ​غزة​ ومحيطها".

وشدّد بن سلمان على "ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليّات العسكريّة الّتي راح ضحيّتها الأبرياء"، مؤكّدًا "سعي ​السعودية​ لتكثيف التّواصل، والعمل على التّهدئة ووقف التّصعيد القائم واحترام القانون الدّولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظّروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السّلام، بما يكفل حصول ​الشعب الفلسطيني​ على حقوقه المشروعة وتحقيق السّلام العادل والدائم".

وركّز على "رفض السّعوديّة استهداف المدنيّين بأيّ شكل، أو تعطيل البنى التّحتيّة والمصالح الحيويّة الّتي تمسّ حياتهم اليوميّة".