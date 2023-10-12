لافروف: روسيا تأمل بإنشاء دولة فلسطين بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع

اكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإنشاء دولة فلسطين، بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط"، مشددا على "ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة".

واشار لافروف للصحفيين بعد قمة وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في بيشكيك، الى ان "في نفس اليوم الذي بدأت فيه هذه المرحلة الساخنة من المواجهة بين حماس وإسرائيل، أصدروا بيانًا، بيانًا رسميًا من وزارة الخارجية، دعوا فيه بالضبط إلى ما تتحدثون عنه الآن - وقف فوري لإطلاق النار ووقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين".

ولفت الى ان "اليوم في قمة وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة تطرقنا إلى هذا الموضوع. دعونا نرى ما إذا كان من الممكن قبل القمة (لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة) الاتفاق على موقف مشترك لعرضه رسميا"، معتبرا ان "الجميع لديه رأي مشترك، لقد ناقشنا هذا اليوم في جلسة ضيقة، وهو أنه من الضروري الوقف الفوري لهذا الصراع، والامتثال للقانون الدولي والإنساني، ومنع أي مظاهر للأعمال الإرهابية، والاستخدام العشوائي للقوة، والذي يمكن أن يعاني منها المدنيون على كلا الجانبين بأعداد كبيرة، وهم يعانون منها بالفعل".