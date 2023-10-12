بوحبيب: للضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب ولبنان لن يكون راغبًا بالحرب بل يسعى دائمًا للحل

أعرب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، عن "تضامن ​لبنان​ الثابت مع إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين في ​غزة​"، مشيرًا إلى أنّ "الصور الخارجة من القطاع المحاصر وتحت القصف مؤلمة وقاسية". ودعا في هذا الاطار، جميع الوكالات الإنسانية والمنظمات الدولية وكل الدول إلى "ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يتعرضون لإطلاق النار والحصار".

ولفت، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب في دورته غير العاديّة في القاهرة، إلى أنّ "الهجوم المستمر الذي تشنه القوات ال​إسرائيل​ية على غزة، هو أكثر من مجرد عملية عسكرية. إنه اعتداء صارخ على المدنيين والبنية التحتية المدنية، ولا يمكن فهم مثل هذه الأفعال إلا من خلال عدسة الانتقام والرعب والدمار".

وأكّد بوحبيب أنّ "التدمير المنهجي للبنى التحتية المدنية، من المدارس إلى المستشفيات، هو عمل مُدان من أعمال الحرب، وهو إهانة لكل مبادئ الإنسانية و​حقوق الانسان​ وانتهاك صارخ للقانون الدولي"، مركّزًا على أنّ "هذه العمليات وهذا التصعيد وهذه الحرب، لن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن الأعمال التي نشهدها اليوم، تحمل في طياتها احتمالات خطيرة لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها، ودفعنا إلى هاوية قد تكون العودة منها مستحيلة".

وشدّد على أنّ "لبنان لم يكن ولن يكون راغباً بالحرب، بل يسعى دائماً إلى الحلّ. والحلّ العادل والدائم والشامل كان دائماً واضحاً"، مبيّنًا أنّه "تم رسم الطريق إلى السلام منذ قمة ​بيروت​ ومبادرة السلام العربية، التي تدعو إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف. وعلينا ألا نبتعد عن هذا الطريق".

كما ذكر "أننا مدعوون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى اتباع طريق العقلانية وتغليب المنطق السياسي، لتجنيب المنطقة حرباً لا يمكن التنبؤ بنتائجها، ومحفوفة بعواقب مكلفة وخيمة"، مشيرًا إلى أنّ "الحرب الشاملة في منطقتنا لن تؤدي إلا إلى البؤس والدمار والفقر، وستغذي إستدامة دورات لا نهاية لها من الويلات، مما يؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء، والمزيد من العنف والمزيد من الفوضى في المنطقة والعالم".

وجزم بوحبيب أنّه "لا يمكننا، ولا ينبغي لنا، أن نسمح بذلك. ولهذا السّبب، فإن مسؤوليتنا الأخلاقية وواجبنا هو الضغط على إسرائيل لمن إستطاع لذلك سبيلًا، أو عبر العقلاء في هذا العالم و​المجتمع الدولي​، لوقف آلة الحرب والدعوة إلى تكثيف الجهود لمنع المزيد من التصعيد، ووقف الاستخدام المفرط للقوة، وإنهاء الحصار؛ وضمان وصول المساعدات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية إلى سكان غزة المحاصرين".

ولفت إلى أنّ "​الشعب الفلسطيني​ يرزح تحت الاحتلال والحصار منذ أكثر من سبعة عقود، وقد آن لهذا الشعب أن يعيش بحريّة وكرامة. نحن اليوم هنا لنتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، ولنسعى إلى تجنب السيناريو الأسوأ".