كنعان: نرفض استمرار الشلل بالدوائر العقارية بالمتن وجبل لبنان وندعو لإعادة العمل فيها فورًا

أشار النّائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنّ "بعد انقطاع دام أسابيع، وبعد أن عملنا على إعادة وصل ​الكهرباء​ بدائرة محتسبيّة المتن الماليّة، بدأ العمل اليوم في الدّائرة الماليّة في ​جديدة المتن​، على أمل أن يسهّل ذلك شؤون النّاس اليوميّة".

وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على "أنّنا في السّياق نفسه، نرفض استمرار الشّلل في الدوائر العقارية في المتن و​جبل لبنان​ بعد اليوم تحت أيّ عنوان، وندعو إلى إعادة العمل بدوائرها فورًا. بيكفي بقى!".