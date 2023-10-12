أشار النّائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "بعد انقطاع دام أسابيع، وبعد أن عملنا على إعادة وصل الكهرباء بدائرة محتسبيّة المتن الماليّة، بدأ العمل اليوم في الدّائرة الماليّة في جديدة المتن، على أمل أن يسهّل ذلك شؤون النّاس اليوميّة".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على "أنّنا في السّياق نفسه، نرفض استمرار الشّلل في الدوائر العقارية في المتن وجبل لبنان بعد اليوم تحت أيّ عنوان، وندعو إلى إعادة العمل بدوائرها فورًا. بيكفي بقى!".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: نرفض استمرار الشلل بالدوائر العقارية بالمتن وجبل لبنان وندعو لإعادة العمل فيها فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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