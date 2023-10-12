عبدالله: العدو يشكّل حكومة حرب ونحن أعجز من انتخاب رئيس أو تفعيل حكومة لمواجهة المستجدات

أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يتخطّى كلّ انقساماته ويشكّل حكومة حرب أو حكومة طوارئ، ونحن أعجز من أن ننتخب رئيسًا أو نفعّل حكومةً لمواجهة تداعيات الأوضاع المستجدّة في فلسطين والإقليم".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّه "حبّذا لو نترفّع جميعًا، ونغلّب المصلحة الوطنيّة العليا فوق الحسابات الفئويّة!".
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