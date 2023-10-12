عبدالله: العدو يشكّل حكومة حرب ونحن أعجز من انتخاب رئيس أو تفعيل حكومة لمواجهة المستجدات

أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يتخطّى كلّ انقساماته ويشكّل حكومة حرب أو حكومة طوارئ، ونحن أعجز من أن ننتخب رئيسًا أو نفعّل حكومةً لمواجهة تداعيات الأوضاع المستجدّة في ​فلسطين​ والإقليم".

وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّه "حبّذا لو نترفّع جميعًا، ونغلّب المصلحة الوطنيّة العليا فوق الحسابات الفئويّة!".