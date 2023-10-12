حمية: رؤيتنا الاستراتيجية لتكامل المرافئ مع بعضها نسير بها قدمًا الى الأمام

اشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "إصرارنا في ظل هذه الظروف على متابعة العمل لجعل مرفأ صيدا مرفقاً متنوعاً في تقديم خدماته، يتكامل فيه عمل وزارات ثلاث، هو إعلان عملي بأن رؤيتنا الاستراتيجية لتكامل المرافئ مع بعضها نسير بها قدمًا الى الأمام، وذلك تأمينا لمصالح شعبنا واستكمالاً لمسار النهوض بالوطن عبر تطوير مرافقه".

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