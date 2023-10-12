الهيئة الادارية لجمعية كشافة الاستقلال عقدت خلوة تنظيمية في دير مار عبدا المشمر

عقدت الهيئة الادارية لجمعية كشافة الاستقلال، خلوة تنظيمية في دير مار عبدا المشمر برئاسة القائد ايلي طيار وحضور الاعضاء، وبالتزامن مع خلوة خاصة بالمفوضية العامة باشراف القائد ماريو جحا.

وتضمنت خلوة الهيئة الادارية قداسا على نية الجمعية والرهبانية الانطونية ولبنان، احتفل به نائب رئيس الجمعية الاب اسكندر شهوان، الذي دعا الجميع الى اعتبار الرسالة الكشفية نعمة من الله تُحدث فرقاً في خدمة الانسان والمجتمع.

وكان على جدول اعمال الخلوة جلسات عمل اكدت ضرورة الالتزام بالانظمة الكشفية، وبخاصة النظام الداخلي للجمعية، بالاضافة الى الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في التقارير التي رفعها اعضاء الهيئة الادارية الى المشاركين في الخلوة.

وبنتيجة هذه التقارير دعا المشاركون في الخلوة الى تفعيل دور الجمعية وتطوير نشاطاتها ةتعزيز التنشئة الروحية والكشفية والانسانية، وضمان العمل المشترك بين مكونات الجمعية وبخاصة بين الهيئة الادارية والمفوضية العامة والافواج، بالاضافة الى تحديث العمل الاداري ومواكبته للتطورات الكشقية. كما كان من نتائج هذه الخلوة ظعوة لتعزيز العلاقة مع وزارة الشباب والرياضة، ومع اتحاد كشاف لبنان والجمعيات الكشفية الصديقة ومع سائر الهيئات الوطنية والكنسية المهتمة بشؤون الشبيبة وتطلعاتها... وقبل ختام الخلوة بالصلاة الكشفية كانت الموافقة عل الشعار السنوي: بالتواضع نرتقي، وبتشكيل لجنة خاصة لاعداد القداس السنوي في18 تشرين الثاني 2023.

ولاحقا شارك اعضاء الهيئة الادارية بقداس في دير مار روكز- الدكوانه، رئسه راعي الجمعية الرئيس العام للرهبانية الانطونية الاباتي جوزف بو رعد، واحتفل به الاب مارون الحايك وحضره رهبان الدير ومؤمنون، وفي ختام القداس تلا اعضاء الهيئة الادارية القسم الكشفي وطلبوا بركة راعي الجمعية الاباتي بو رعد وقلدوه الفولار الكشفي.