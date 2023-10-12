جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للتوغل البري في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الجيش الإسرائيلي، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي توغل بري في غزة، مؤكدا أنه يستعد له".

وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيان، الخميس، إلى أن "مسلحين فلسطينيين ما زالوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر"، لافتاً إلى أنه يعمل على تأمين سياج غزة، وأنه سيطلق النار على من يقترب منه.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "الضربات الليلية على غزة ركزت على قوة النخبة التابعة للفصائل الفلسطينية"، معتبراً أنها "هي التي قادت توغل السبت، وسيتم ضرب كل فرد منها".

وكشف أن 220 جنديا إسرائيلياً من بين أكثر من 1200 إسرائيلي قتلوا في هجوم الفصائل، من بينهم متحدث عسكري.