شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينتقد نتنياهو: لم يكن مستعداً لهجوم حماس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته حركة حماس مطلع الأسبوع، وأسفر عن مقتل 1200 شخص على الأقل في إسرائيل.

وقال ترامب، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، في حديث لشبكة فوكس نيوز، إن نتنياهو تضرر بشدة من الهجوم.

وأضاف «لم يكن مستعداً لم يكن مستعداً وإسرائيل لم تكن مستعدة، وفي عهد ترامب، ما كان عليهم أن يكونوا مستعدين».

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تحصي قتلاها، وتعاني واحدة من أكثر الهجمات تدميراً في تاريخها، ما دفعها للرد بضربات جوية على غزة أسفرت عن مقتل 1200 فلسطيني على الأقل.

وفي حديثه إلى أنصاره في فلوريدا الأربعاء، علق ترامب مرة أخرى على الاستعداد الأمني ​​الإسرائيلي وأشار إلى «بعض الأشياء التي مضت في مسار خاطئ الأسبوع الماضي».

وقال «عليهم أن يصححوا الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة للغاية على الأرجح».