شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يصل إلى الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنغهاي - أ ف ب

وصل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إلى الصين، حسبما أكد في منشور على حسابه في منصة إكس.

وقال بوريل: «وصلت للتو إلى الصين للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والصين مع نظيري الوزير وانغ».

وستشمل زيارة بوريل التي أرجئت مرتين هذا العام ويُتوقع أن تستمر حتى السبت، محادثات مع وزير الخارجية ستركز على قضايا من بينها العلاقات الثنائية والتحديات العالمية والتجارة.

وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، توتراً منذ الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022، والذي لم تعلن الصين إدانته.

وبدلاً من وقف الحوار بشكل كامل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتباع نهج مع بكين يوازن بين مخاوفه بشأن الاعتماد المفرط على الصين مع الحفاظ على العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.