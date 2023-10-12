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أبرزها إسبانيا وإسكتلندا.. تعرف على مباريات اليوم في الملاعب العالمية

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2023-10-12 | 08:57

أبرزها إسبانيا وإسكتلندا.. تعرف على مباريات اليوم في الملاعب العالمية

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الخليج 365 – رياضة

تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس، عدداً من المباريات أبرزها ولقاء إسبانيا وإسكتلندا في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة "يورو 2024".

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024

لاتفيا X أرمينيا – 7 مساء
روسيا البيضاء X رومانيا – 9.45 مساء
أندورا X كوسوفو – 9.45 مساء
ألبانيا X التشيك – 9.45 مساء

إسبانيا X أسكتلندا – 9.45 مساء
كرواتيا X تركيا – 9.45 مساء
جزر فاروه X بولندا – 9.45 مساء
قبرص X النرويج – 9.45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال
كولومبيا X أوروجواي – 11.30 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية

البحرين X قيرغيزستان – 4 مساء
الجبل الأسود X لبنان – 7 مساء
روسيا X الكاميرون – 7 مساء
الإمارات X الكويت – 7 مساء
مصر X زامبيا – 7 مساء
السويد X مولدوفا – 8 مساء
الجزائر X الرأس الأخضر – 10 مساء

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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