أبرزها إسبانيا وإسكتلندا.. تعرف على مباريات اليوم في الملاعب العالمية

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024

لاتفيا X أرمينيا – 7 مساء

روسيا البيضاء X رومانيا – 9.45 مساء

أندورا X كوسوفو – 9.45 مساء

ألبانيا X التشيك – 9.45 مساء



إسبانيا X أسكتلندا – 9.45 مساءكرواتيا X تركيا – 9.45 مساءجزر فاروه X بولندا – 9.45 مساءقبرص X النرويج – 9.45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

كولومبيا X أوروجواي – 11.30 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية

البحرين X قيرغيزستان – 4 مساء

الجبل الأسود X لبنان – 7 مساء

روسيا X الكاميرون – 7 مساء

الإمارات X الكويت – 7 مساء

مصر X زامبيا – 7 مساء

السويد X مولدوفا – 8 مساء

الجزائر X الرأس الأخضر – 10 مساء