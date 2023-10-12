انت الان تتابع خبر "طوفان الأقصى".. كشف آخر حصيلة للضحايا الفلسطينيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعداد هي حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بحلول اليوم السادس من العدوان الإسرائيلي على القطاع ضمن معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس السبت الماضي.وقال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور يوسف أبو الريش، في وقت سابق اليوم: "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات حوالي 5600".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي: "جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".

وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت الصحة أن "المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي".

وأضافت أن "استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطرا على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على القطاع، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت أمس الأربعاء سقوط أكثر من 1100 مواطن وإصابة 5184 آخرين بجروح متفاوتة حتى مساء اليوم الخامس (الأربعاء) من العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويستمر سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة، مستهدفا الأبنية والعمارات، من دون إخطار المدنيين.