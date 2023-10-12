انت الان تتابع خبر للمراحل كافة.. التربية تنشر روابط الكتب المنهجية إلكترونيا للعام الدراسي الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، المدراء العامين بمخازن مديرياتهم بالإشراف ميدانياً على توزيع الكتب، فيما شدد على زيادة توزيع الكتب الى 50 مدرسة يومياً.

وقال أن "عملية الاستلام والتجهيز مستمرة لكافة المراحل الدراسية والتعليمية بما فيها ممثليات الوزارة في الإقليم"، لافتاً الى أن "الأولوية في التجهيز كانت للمراحل الابتدائية وتمت عملية طباعة من 90-95 بالمئة من الكميات المطلوبة".

وتوجّه أكثر من 13 مليون تلميذ إلى مدارس العراق، صباح يوم الأحد 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في أوّل أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024، وسط وعود حكومية بتوفير الكتب المدرسية والتغلب على أزمة نقص المباني.

وخلال العام الدراسي السابق لم يحصل أغلب الطلاب في المدارس العراقية على الكتب المدرسية، إذ لم تقم وزارة التربية العراقية، بطباعة المناهج الدراسية للعام الدراسي، وبرّرت ذلك بسبب عدم إقرار الموازنة للعام الماضي، وهو ما اضطر أولياء الأمور إلى تحمل أعباء ذلك من خلال شرائها أو طباعتها في السوق المحلية على حسابهم الخاص.

وأثّرت مشاكل عدم توفير الكتب الدراسية ونقص المدارس والاضطرار إلى اعتماد الدوام المزدوج والثنائي والثلاثي وحتى الرباعي في أغلب مدارس العراق، على الواقع التعليمي في البلاد، ويعزو مسؤولون ذلك التراجع إلى الفساد الذي تعانيه أغلب مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة التعليمية.