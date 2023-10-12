انت الان تتابع خبر السومرية تستعرض تفاعل الجماهير في الملاعب العربية والأجنبية مع "طوفان الأقصى" (فيديوهات) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الأهلي المصري

هتفت جماهير الأهلي المصري لفلسطين والمسجد الأقصى، قبل وخلال مباراة فريقها أمام الإسماعيلي الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. هتفت جماهير الأهلي المصري لفلسطين والمسجد الأقصى، قبل وخلال مباراة فريقها أمام الإسماعيلي الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. وأظهرت مقاطع فيديو حرص جماهير الأهلي على ترديد هتافات مؤيدة لفلسطين في المدرجات، مع العملية النوعية التي شنتها المقاومة في منطقة غلاف غزة ضد جنود جيش الاحتلال والمستوطنين.



وهتفت جماهير النادي الأهلي: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى". وهتفت جماهير النادي الأهلي: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى". كما رفعت أعلام فلسطين بكثافة في المدرجات، وهو أمر تكرر سابقاً في أكثر من مناسبة حرصت جماهير الأهلي خلالها على التضامن مع القضية الفلسطينية. ونجح الأهلي خلال المباراة بالفوز بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، مع بقاء مباراة مؤجلة له. سيلتيك الأسكتلندي

وكان نادي سيلتيك الأسكتلندي حافظ على عاداته بالتضامن مع القضية الفلسطينية حيث رفعت جماهيره أعلام فلسطين خلال مباراة الفريق ضد كيلمارنوك في الجولة الثامنة من الدوري الأسكتلندي، كما حملت يافطتين كُتب عليهما "الحرية لفلسطين" و"النصر للمقاومة".



ملاعب عربية

وفي الملاعب العربية ظهر لاعبو فريقي القادسية والعربي قبل مباراتهما في الجولة الرابعة من الدوري الكويتي (دوري زين) جميعهم متشحين بالكوفية الفلسطينية، في رسالة تضامن ودعم مع الشعب الفلسطيني.

وفي تونس أشادت جماهير الترجي بالمقاومة الفلسطينية ودعمتها خلال مباراة الفريق ضد الاتحاد المنستيري في بطولة الرابطة التونسية المحترفة.



كذلك تفاعل عدد من الإعلاميين الرياضيين والمحللين العرب مع الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية. كذلك تفاعل عدد من الإعلاميين الرياضيين والمحللين العرب مع الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية. مقدمة عصام الشوالي بشأن فلسطين

حيث افتتح المعلق التونسي عصام الشوالي تعليقه على مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي بالإشادة بضربات المقاومة الفلسطينية، معتبراً القوة الخارقة لإسرائيل مجرد "وهم". وقال الشوالي: "حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم". وأضاف: "كلموك عن بارليف فكان وهم، حدثوك عن حدود يستحيل اختراقها، ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم". هكذا افتتح خليل البلوشي مباراة برايتون وليفربول

بدوره، بدأ العُماني خليل البلوشي المعلق في شبكة قنوات الكاس القطرية والمتعاون مع بي إن سبورتس تعليقه على مباراة برايتون وليفربول بالدعاء لفلسطين وأهلها.