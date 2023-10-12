شكرا لقرائتكم خبر عن استراليا: ضبط 600 كيلوجرامًا من المخدرات مخبأة بشحنة ورق تواليت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الشرطة الأسترالية القبض على أربعة أشخاص، عقب العثور على 662 كيلوجرامًا من ميثامفيتامين مخبأة داخل شحنة من ورق التواليت.

وصرحت شرطة الحدود الأسترالية، اليوم الخميس، أن المخدرات وصلت إلى ملبورن من خلال شحنة بحرية قادمة من ماليزيا في الرابع من أكتوبر الجاري. حيث عثر رجال الشرطة على 622 كيس شاي أخضر وذهبي، كل منها يزن كيلوجرامًا، تم تخبئتها داخل شحنة ورق التواليت. وتقدر قيمة المخدرات المصادرة بنحو 560 مليون دولار استرالي (359 مليون دولار أمريكي).

وتم إلقاء القبض على مواطنين صينيين اثنين (33 عامًا) ومواطن ماليزي (34 عامًا) وشخص من هونج كونج (32 عامًا) أمس الأربعاء.