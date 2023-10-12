مستشار مركز الأهرام للدراسات: التعاطف الدولي يعطي إسرائيل حرية الحركة.. وفرص نجاح الوساطة محدودة الآن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مستشار مركز الأهرام للدراسات “جمال عبدالجواد”، أن التعاطف الدولي مع إسرائيل في حربها ضد الفصائل الفلسطينية يعطي لها الضوء الأخضر والحرية في الحركة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن نجاح الوساطة في الوقت الراهن محدودة، لأن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع إلا بعد أن يشفي غليله من هجوم المقاومة الفلسطينية.

وبين أن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات شنيعة ضد المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وسط صمت المجتمع الدولي الداعم لإسرائيل.