أستاذ في الدراسات الدولية: السياق الدولي يُعطي إسرائيل الضوء الأخضر لتقوم بعملية برية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية بجنين الدكتور “أيمن يوسف”، أن السياق الدولي يهيأ لإسرائيل أن تقوم بعملية برية في قطاع غزة.

وبين في تصريحات لـ “الحدث”، أن المجتمع الدولي أعطى لإسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، في إطار الرد على الهجمات الأخيرة من المقاومة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر يزداد سوءا خاصة مع انقطاع المياه والكهرباء وهو ما ينذر بأزمة إنسانية في الشرق الأوسط.