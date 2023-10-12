"كتائب القسام": قصفنا قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا قاعدة "رعيم" العسكريّة برشقة صاروخيّة، في إطار معركة "طوفان الأقصى".

وكانت قد أفادت في وقت سابق، بـ"قصف تل أبيب برشقة صاروخيّة، ردًّا على استهداف المدنيّين".

ودخلت عمليّة "طوفان الأقصى" الّتي أطلقتها حركة "حماس" في 7 تشرين الأوّل الحالي، يومها السّادس، وقد شملت إطلاق صواريخ وعمليّات تسلّل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليّات إطلاق صواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليّين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع مخلّفًا دمارًا وسقوط قتلى وجرحى.