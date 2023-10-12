وصول وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل

أفادت "وكالة الصّحافة الفرنسيّة- أ.ف.ب"، بوصول وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، في زيارة تضامن، بعد الهجوم المباغت الّذي شنّته حركة "حماس" يوم السّبت الماضي، تحت عنوان "طوفان الأقصى".
وكان في استقباله وزير الخارجيّة الإسرائيليّة إيلي كوهين، وتمّ تعزيز الإجراءات الأمنيّة. ومن المتوقّع أن يزور بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وكان قد أكّد بلينكن، في تصريح صحافي قبل مغادرته إلى إسرائيل، "أنّنا مصمّمون على ضمان حصول إسرائيل على كلّ ما تحتاج له للدّفاع عن نفسها".
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